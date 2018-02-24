В Кремле назвали успешным выступление россиян на зимних Олимпийских играх 2018 года

16:38 | 26.02.2018

Выступление российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане можно считать успешным. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков.



«Для российского спорта главными показателями являются медали. И с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным», — заявил Песков.



Напомним, соревнования завершились 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых).