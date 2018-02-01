Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке кори в Европе

14:59 | 22.02.2018

В Роспотребнадзоре сообщили, что число случаев заболеваемости корью в странах Европы в период с 2016 года выросло в три раза. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В текущем году эпидемическое неблагополучие по кори продолжается в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и на Украине», — добавили в ведомстве.



В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения сообщили, что наибольшее число заболевших было зафиксировано в Румынии — 5,56 тыс. случаев, на втором месте Италия — 5 тыс., на третьем Украина, где корью заболели 4,7 тыс., передает iz.ru.