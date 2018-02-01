Россияне сыграют с норвежцами в четвертьфинале олимпийского турнира

15:33 | 20.02.2018

Хоккеисты сборной Норвегии стали соперниками команды России по 1/4 финала олимпийского турнира в Пхенчхане, обыграв в овертайме словенцев в матче первого раунда плей-офф, передает «Р-Спорт».



Сборная России получила прямую путевку в эту стадию, заняв первое место в своей группе. Матч Россия — Норвегия пройдет 21 февраля и стартует в 10:40 мск.