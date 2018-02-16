Глава Roshen Вячеслав Москалевский заявил о готовности «сгноить» активы компании в России

17:57 | 19.02.2018

Президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский предпочитает, чтобы активы компании в России «сгнили», но не достались никому, заявил бизнесмен в интервью изданию Liga.net. «Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам», — заявил Москалевский. Он утвердительно ответил на вопрос, предпочитает ли он, чтобы эти активы «сгнили», но не достались никому.