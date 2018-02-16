По данным СМИ, допинг-проба «В» керлингиста Крушельницкого оказалась положительной

17:17 | 19.02.2018

Российский керлингист Александр Крушельницкий был уличен в применении мельдония, вторая допинг-проба также дала положительный результат. Об этом сообщает Inside The Games, а также «Чемпионат.com» и «Спорт-Экспресс».



О положительном результате первой допинг-пробы Крушельницкого стало известно накануне. Вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин, однако, сказал, что в команде перестали принимать мельдоний в конце 2015 года, когда препарат запретили, передает «Эхо Москвы».



Как напоминает РБК, Крушельницкий выиграл первую медаль сборной России на этой Олимпиаде. В паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой он завоевал бронзу в дабл-миксте.