Депутаты Госдумы приняли закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

17:18 | 16.02.2018

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении одобрили закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Закон предлагает установить МРОТ в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц. Таким образом, он достигнет уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Изменения коснутся трех миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях, отмечает РИА «Новости».