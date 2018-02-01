Обвиняемый в убийстве 17 человек в школе Флориды Николас Круз признал вину

15:56 | 16.02.2018

Николас Круз, которого накануне задержали по подозрению в убийстве 17 человек при стрельбе в школе во Флориде, признал свою вину, сообщает CNN. В четверг он появился в зале суда и был взят под стражу без права освобождения под залог. Защита преступника заявила, что молодой человек находился в тяжёлом эмоциональном состоянии и был психически неуравновешен.



Круз устроил стрельбу в школе в городе Паркленде в среду, 14 февраля. С собой у него была автоматическая винтовка AR-15 и большой запас боеприпасов. Жертвами стрельбы стали 17 человек, в числе которых есть как ученики, так и сотрудники школы.