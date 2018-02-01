Рубрика: Россия и мир
15:56 | 16.02.2018
Обвиняемый в убийстве 17 человек в школе Флориды Николас Круз признал вину
Круз устроил стрельбу в школе в городе Паркленде в среду, 14 февраля. С собой у него была автоматическая винтовка AR-15 и большой запас боеприпасов. Жертвами стрельбы стали 17 человек, в числе которых есть как ученики, так и сотрудники школы.
© «Вечерние Ведомости»
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