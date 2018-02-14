В Германии открывается 68-й Берлинский кинофестиваль

16:48 | 15.02.2018

В столице Германии в четверг открывается 68-й Берлинский кинофестиваль. В основную конкурсную программу попали 26 фильмов из разных стран, 21 из них заявлен на главную награду фестиваля — «Золотого медведя».



Впервые в истории Берлинале открывать его будет анимационный фильм «Собачий остров», который озвучивали Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Йоко Оно. Россия на фестивале будет представлена лентами «Довлатов», «Лето», «Профайл» и анимационным проектом «Гофманиада».