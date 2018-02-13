Госдеп назвал возможное переименование улицы у посольства США в Москве «внутренним делом»

13:54 | 14.02.2018

Госдеп США не возражает против переименования улиц, на которых располагаются посольства страны, и считает этот вопрос внутренним делом каждого государства, передает iz.ru. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.



Ранее, 10 января, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев предложил присвоить название безымянному внутридворовому проезду возле посольства США в Москве — «Североамериканский тупик, 1», сообщает РБК. Сейчас американское диппредставительство расположено в Москве по адресу: Большой Девятинский переулок, 8.



Напомним, в начале января городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова, напоминает РИА «Новости».