Александр Турчинов заявил о возможности «вооруженного освобождения» Донбасса

12:45 | 14.02.2018

Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса не исключает вооруженного «освобождения» Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает Kp.ru.



«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путём. Но этот закон не исключает такого пути и создаёт для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору», — заявил Турчинов в интервью «Громадское ТВ».