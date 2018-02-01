Власти Таиланда запретили банкам страны операции с криптовалютами

16:35 | 13.02.2018

Центральный банк Таиланда запретил финансовым учреждениям участвовать в криптовалютных транзакциях, сообщает Reuters. «Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать её, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли», — говорится в официальном заявлении Банка Таиланда.



Кроме того, по новым правилам таиландские банки теперь не могут выдавать кредиты своим клиентам с целью покупки цифровых денег и рекомендовать им использовать криптовалюту как инвестиционный инструмент, отмечает life.ru.



Большинство мировых центробанков настороженно относятся к возможности легализации криптовалют из-за их неподконтрольности национальным финансовым регуляторам и анонимности транзакций, сообщает РБК.