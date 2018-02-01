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Рубрика: Россия и мир


16:07 | 13.02.2018

Песков прокомментировал информацию о гибели российских наемников в Сирии

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал информацию о гибели российских наемников в ходе боевых действий в Сирии, сообщает РБК.

«Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих ВС России, которые принимают участие в операции ВС в поддержку сирийской армии. Данными о других россиян, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем обращаться в оборонное ведомство», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп не обсуждали информацию о гибели в Сирии российских граждан.

Как напоминает «Эхо Москвы», ранее целый ряд независимых друг от друга источников утверждают, что в результате американского авиаудара 7 февраля в Сирии могли погибнуть несколько сотен сотрудников частной военной компании Вагнера.

© «Вечерние Ведомости»



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