В Южной Корее подругу экс-президента приговорили к 20 годам заключения

15:32 | 13.02.2018

Чхве Сун Силь, личную гадалку и близкую подругу экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию и вмешательства в дела страны, сообщает агентство «Ренхап». Также суд назначил ей штраф в размере 18 млрд корейских вон ($16,6 млн).



Как напоминает РИА «Новости», коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.



В марте 2017 года Пак Кын Хе отстранили от управления государством, ее арестовали и предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе в коррупции.