В Госдуме предложили запретить нарушающие авторские права приложения

17:09 | 12.02.2018

Депутаты Государственной думы предложили упростить блокировку приложений, которые нарушают закон об авторских правах и распространяют пиратский контент. Соответствующие поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» в понедельник, 12 февраля, внесли депутаты от трех думских фракций — Мукабенова («Единая Россия»), Ющенко (КПРФ) и Николаев («Справедливая Россия»), передает РБК.



Сейчас подобные правила действуют для сайтов и торрентов. При обнаружении контента, нарушающего авторские права, доступ к сайту блокируется, поправки в законодательство позволяют распространить блокировку и на «зеркала» таких сайтов. Авторы документа предлагают закрывать доступ к контенту приложений, который нарушает авторские права, сообщает rg.ru.