В Симферополе задержан за шпионаж гражданин Украины

16:25 | 12.02.2018

ФСБ России сообщает о задержании в Симферополе гражданина Украины. Как заявили в ведомстве, он собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности. ФСБ России возбудила уголовное дело о шпионаже. Там отметили, что «утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства».