На месте крушения самолета Ан-148 найден второй бортовой самописец

16:19 | 12.02.2018

Обнаружен второй чёрный ящик пассажирского самолёта Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС. Накануне на месте крушения самолета также был найден черный ящик.



Самолёт «Саратовских авиалиний» потерпел крушение днём 11 февраля. Он упал спустя четыре минуты после взлёта из аэропорта Домодедово. На борту был 71 человек, все они погибли, передает life.ru.