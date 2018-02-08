Сотрудников ядерного центра в Сарове задержали за майнинг криптовалют на суперкомпьютере

16:18 | 9.02.2018

Правоохранительные органы задержали сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове за майнинг криптовалют на рабочем месте, сообщает «Интерфакс».



«Действительно, имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга», - заявила глава пресс-службы института Татьяна Залесская.



Отмечается, что у задержанных был допуск к суперкомпьютеру, созданному для сложнейших научных расчетов. Однако на нем не было интернета, но эту проблему мужчины решили. В отношении них возбуждено уголовное дело.