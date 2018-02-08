15:47 | 9.02.2018

Муниципалитет Амстердама ужесточил правила посещения туристами Квартала красных фонарей с целью сокращения туристического потока и защиты частной жизни работников квартала, сообщает АТОР со ссылкой на заявление муниципалитета. Так, гостям города будет запрещено фотографировать работников секс-индустрии, шуметь и употреблять алкоголь. Гидам понадобится специальное разрешение, чтобы проводить экскурсии для туристов численностью от пяти до 20 человек. Более многолюдные группы под запретом, отмечает РИА «Новости». Новые правила вводят, чтобы избавиться от толп туристов в старых районах столицы Нидерландов, объясняют власти Амстердама.