В результате обрушения дороги на юге Китая погибли восемь человек

16:23 | 8.02.2018

Восемь человек погибли в городе Фошань китайской южной провинции Гуандун в результате обрушения участка автомобильной дороги, сообщает Центральное телевидение КНР. По данным агентства Синьхуа, девять человек получили ранения, они были доставлены в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное. При этом ещё три человека пропали без вести.



Как отмечает lenta.ru, часть восьмиполосной дороги обрушилась вечером 7 февраля. Глубина провала составляет около семи метров, его площадь — примерно с два баскетбольных поля. По предварительной информации, обрушение произошло из-за протекающих труб.