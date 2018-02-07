Парламент Латвии проголосовал за перевод всех школ на латышский язык обучения

16:12 | 8.02.2018

Парламент Латвии одобрил внесение поправок в закон об образовании, которые предполагают, что обучение в школах будет осуществляться только на латышском языке. Об этом сообщается в твиттере сейма. Как отмечается, за это решение проголосовало более 66 депутатов, против — 21.



Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил перевод всех школ на латышский язык обучения.