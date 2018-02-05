Эйфелева башня в Париже временно закрыта для посещения из-за непогоды

16:33 | 6.02.2018

Доступ посетителей на Эйфелеву башню в Париже закрыт из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается на официальной странице монумента в Facebook. «Попасть на башню могут только посетители, которые забронировали место в ресторане», — говорится в сообщении.



Открытие башни для посещения зависит только от погоды. В Париже уже второй день идёт снегопад, отмечает life.ru.