Путина зарегистрировали кандидатом на выборах

15:42 | 6.02.2018

Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом на предстоящих выборах президента. Отмечается, что действующий глава государства стал первым, кого зарегистрировали после проверки подписей избирателей, передает life.ru. Удостоверение о регистрации было передано доверенному лицу Путина — юристу его предвыборного штаба Сергею Кабышеву. Выборы президента пройдут 18 марта.