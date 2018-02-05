Известный англо-американский актёр Джон Махони умер в возрасте 77 лет

11:51 | 6.02.2018

Англо-американский актер Джон Махони умер в возрасте 77 лет, сообщает Associated Press. Актер 4 февраля был госпитализирован, после чего он скончался. Причина смерти не уточняется.



Джон Махони родился в Великобритании в 1940 году, в юном возрасте вместе с семьей перебрался в США. Он снялся в таких фильмах, как «Бартон Финк» Итана и Джоэла Коэнов, «Первобытный страх» с Ричардом Гиром и Эдвардом Нортоном и «Реальность кусается» с Вайноной Райдер, передает lenta.ru. Актер был дважды удостоен номинации на премию «Эмми» и еще дважды — на «Золотой глобус».