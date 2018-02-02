16:08 | 5.02.2018

Американские военнослужащие начали покидать Ирак после заявления Багдада о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) в стране. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Согласно их данным, американских солдат, оружие и оборудование начали перебрасывать из Ирака в Афганистан. На прошлой неделе переброска авиацией военнослужащих и техники совершались ежедневно.



Как отмечает AP, численность американских военнослужащих в Ираке начала сокращаться впервые с момента объявления войны против ИГ в 2014 году.