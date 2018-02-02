13:13 | 5.02.2018

Из-за сильного снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев, сообщил мэр города Сергей Собянин в Twitter.



Как напоминает «Интерфакс», из-за сильного снегопада и порывистого ветра синоптики объявили в городе оранжевый уровень опасности, в столичном главке МЧС создан оперативный штаб в связи с сильным снегопадом. Штормовое предупреждение в столичном регионе действует до понедельника.



Ранее мэр рассказал, что в результате падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек, всего из-за стихии, по словам Собянина, пострадали пятеро человек.