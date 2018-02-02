В Азербайджане 11 апреля будут проведены внеочередные президентские выборы

13:07 | 5.02.2018

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11 апреля 2018 года внеочередные президентские выборы в стране, сообщает сайт главы государства. Согласно распоряжению, Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с избирательным кодексом.



Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года, уточняет «Интерфакс». Алиев стал главой страны в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 и 2013 годах.