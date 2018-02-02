12:54 | 5.02.2018

Строители начали сооружать железнодорожные пролеты Крымского моста над акваторией Керченского пролива на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».



Пролеты весом около 580 тонн собирают из заводских блоков на стенде на острове Тузла и поочередно надвигают по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами с усилием от 500 до 1000 тонн, передает rg.ru.



Над проливом будут установлены две железнодорожные ветки. Одна из них будет обеспечивать движение поездов в Крым, другая — в сторону Тамани.