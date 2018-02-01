Детский омбудсмен составила список книг, которые «страшно показывать даже взрослым»

12:39 | 2.02.2018

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Кузнецова представила список произведений современной детской литературы, которые, по ее мнению, «даже страшно показывать взрослым», передает iz.ru. Свой список она озвучила на конференции в Российской государственной детской библиотеке.



В список Кузнецовой, по данным РИА «Новости», в том числе вошли стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз», и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». Всего в списке детского омбудсмена оказались 16 произведений современной детской литературы.



На заявление Кузнецовой уже отреагировал автор «Сказа про глаз» Игорь Иртеньев. Он сообщил РБК, что ему «сложно» комментировать слова детского омбудсмена. «Видимо, все остальные проблемы, связанные с защитой прав ребенка, у нас решены. И настал черед приняться за мою скромную персону. Предвесеннее обострение у этой дамы, вопрос скорее медицинский», — сказал поэт.