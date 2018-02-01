ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков

11:22 | 2.02.2018

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-Кредитный Банк» и акционерного общества «ПартнерКапиталБанк», сообщается на сайте регулятора.



По данным отчетности на 1 января, РКБ занимал 184-е место в банковской системе РФ, «ПартнерКапиталБанк» — 469-е. Эти кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.