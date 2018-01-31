Автобус протаранил в остановку общественного транспорта в Стамбуле

16:34 | 1.02.2018

Два автобуса столкнулись в районе Ускюдар в Стамбуле, от удара один из них вылетел на остановку с людьми. Как передаёт газета Milliyet, жертвами ДТП стали три человека, есть и пострадавшие.



Раненые отправлены в больницу. Об их состоянии не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

