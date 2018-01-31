В Кремле пообещали продолжить отстаивать права российских спортсменов

16:14 | 1.02.2018

Россия продолжит отстаивать права российских спортсменов, вовлеченных в допинг-скандал, заявил пресс-секретарь Путина Песков. «Мы продолжим мирное правовое сражение за интересы и права наших спортсменов», — прокомментировал Песков новость об отмене санкций против 28 из 43 отстраненных ранее спортсменов из России, передает iz.ru.



Как напоминает gazeta.ru, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, получивших пожизненные отстранения от Олимпийских игр за якобы имевшие место манипуляции с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Таким образом, России вернут сразу девять медалей Олимпийских игр.