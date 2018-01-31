С актера Джима Керри сняли все обвинения в причастности к смерти бывшей подруги

15:56 | 1.02.2018

В США отклонили иски против комика и американского актера Джима Керри в связи с гибелью его экс-подруги Катрионы Уайт. Такое решение вынес суд Лос-Анджелеса, пишет издание Hollywood Reporter.



Как напоминает life.ru, бывшая подруга Джима Керри была обнаружена мёртвой в сентябре 2015 года в своём доме в Лос-Анджелесе. Согласно выводам врачей, девушка скончалась от передозировки психотропных препаратов, которые приняла через несколько часов после разрыва отношений с актёром.



В 2015 году мать Катрионы, Бриджит Суитман, подала в суд Лос-Анджелеса иск, обвинив актёра в смерти дочери. Женщина утверждала, что девушка погибла в результате передозировки лекарственных препаратов, которые якобы ей достал Керри. Подобный иск в суд в отношении актёра подал и законный муж Уайт, Марк Бертон. Керри назвал обвинения в свой адрес жестокой попыткой воспользоваться ситуацией.