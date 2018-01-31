В Польше запретили пропаганду идеологии украинских националистов

10:59 | 1.02.2018

Сенат Польши (верхняя палата парламента) принял законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание их преступлений против поляков в годы Второй мировой войны, в том числе за отрицание так называемой Волынской резни, передает РБК. Документ также запрещает обвинять поляков в холокосте.



Закон ещё на стадии разработки вызвал резкую негативную реакцию не только на Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что он ударит по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать, сообщает russian.rt.com.