Ксения Собчак сдала подписи в ЦИК для регистрации на выборах президента РФ

16:09 | 31.01.2018

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая на президентские выборы от партии «Гражданская инициатива», представила в ЦИК подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата. Представители штаба Собчак принесли в Центризбирком 24 контейнера с 105 тысячами подписей. Как отмечает rg.ru, для регистрации кандидата от непарламентской партии необходимо от 100 тыс. до 105 тыс.



Как сообщил журналистам руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев, «подписи были собраны практически во всех регионах, кроме Чечни, Крыма и Севастополя».