16:00 | 31.01.2018

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал драку журналистов Шевченко и Сванидзе в прямом эфире радио «Комсомольская правда».



Песков отметил, что тема Сталина возбуждает бурные эмоции даже в таких опытных людях, как Шевченко и Сванидзе, назвав журналистов «мастодонтами». При этом Песков связал инцидент и отзыв прокатного удостоверения для фильма «Смерть Сталина», передает РБК.



«Вот видите, какие мастодонты не могут совладать с эмоциями, обсуждая эту тему! Не могут держать себя в руках! А вы еще критикуете наше министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», - заявил Песков в ответ на вопрос, будут ли сделаны замечания Сванидзе и Шевченко, поскольку они входят в СПЧ при президенте.