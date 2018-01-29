Дональд Трамп заявил о создании 2,4 млн рабочих мест с момента его избрания

15:55 | 31.01.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что более 2,4 млн рабочих мест создано в Соединенных Штатах с момента его вступления в должность главы страны, передает iz.ru. Из них 200 тысяч появились в производственном секторе. Также заявил глава Белого дома и об улучшении ситуации с зарплатами и снижением безработицы.



«Безработица достигла 45-летнего минимума, а безработица среди афроамериканцев находится на самом низком уровне, когда-либо зафиксированном, безработица среди латиноамериканцев также достигла самой низкой отметки в истории», — отметил Трамп.