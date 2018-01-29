Жители Земли сегодня увидят уникальное «кровавое суперлуние»

10:50 | 31.01.2018

31 января жителей Земли ждет редкое зрелище — «голубое кровавое суперлуние». По словам ученых, Луна сперва станет красно-бурой, а затем насыщенно-синей. Как сообщает «РИА Новости», предстоящее «кроволуние» является особенным, поскольку спутник планеты будет находиться в позиции «суперлуны», из-за чего будет светиться на 14 % сильнее.



«Сначала, где-то в 13:51 по Москве, мы увидим (если не будет облачности), как Луна постепенно станет окрашиваться в несколько темный цвет. И затем начало самого затмения — сначала ведь Луна частью пропадет, поэтому будет частичное затмение. Потом будет полутеневое затмение. А максимальная фаза ожидается в 15:51 по Москве», — сказала старший научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга Жанна Родионова, отметив, что затмение продлится примерно час. «Полную» версию лунного затмения смогут увидеть жители азиатской части России. В Москве и европейской части страны можно будет наблюдать только полутеневое.