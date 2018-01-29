Ученые Калифорнийского университета назвали самые вредные продукты питания

15:21 | 30.01.2018

Продукты животного происхождения с высоким уровнем холестерина могут повысить риск развития агрессивных злокачественных опухолей, увеличивая скорость их роста до ста раз. Это выяснили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, статья которых опубликована в журнале Cell Stem Cell.



Лабораторные исследования показали, что повышение концентрации холестерина помогает росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника.



Дефектные стволовые клетки, которые начинают неконтролируемо размножаться, являются основной причиной развития рака. Показано, что холестерин вызывает не только утолщение клеток толстого кишечника, но и связан с быстрым ростом опухолей в тех же тканях. Однако пока не ясно, влияет ли холестерин на развитие других форм рака, передает lenta.ru.