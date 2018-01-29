Сечин заявил, что объективная стоимость «Роснефти» составляет 130 млрд долларов

15:03 | 30.01.2018

Глава «Роснефти» Сечин считает, что его компания объективно стоит около $130 млрд. Сейчас же оценка компании ниже из-за внешних факторов. В настоящее время «Роснефть» стоит на бирже около $65 млрд.



«Мы считаем, что объективная оценка составляет примерно 130 миллиардов долларов. Исходим прежде всего из качества и объема ресурсной базы компании. Если вы будете сравнивать публичные мировые компании в нашем секторе, то увидите, что номер один по ресурсной базе — компания «Роснефть». Себестоимость нашей добычи — тоже очень конкурентная, тратим около 3 долларов для добычи одного барреля нефти», - заявил Сечин.



Кроме того, Сечин навал санкции в отношение «Роснефти» «неуместными, субъективными и незаконными».