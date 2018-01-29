В ночь на 31 января в Москве ожидается самое низкое давление за последние 17 лет

14:35 | 30.01.2018

В ночь на 31 января в Москве ожидается рекордно низкое давление за последние 17 лет — 729 миллиметров ртутного столба, сообщила РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.



«Сегодня центр циклона, который еще накануне начал портить погоду в Европейской России, окажется над Москвой. Давление в мегаполисе понизится до 729 мм при норме около 748 мм. То есть москвичи как будто на 170 м спустятся под землю. Для сравнения, самая глубокая станция столичного метро находится на глубине всего 86 м», - говорится в сообщении центра погоды «Фобос».



Завтра днем, как ожидается, давление будет расти, но выше нормы оно не поднимется.