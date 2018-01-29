В Европарламенте одобрили запуск санкционной процедуры в отношении Польши

11:53 | 30.01.2018

Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции выразил поддержку решению Еврокомиссии по запуску санкционной процедуры в отношении Польши. Это государство уличили в нарушении европейских принципов в ходе местной судебной реформы.



Еврокомиссия полагает, что судебная реформа, которая проводится в Польше, ведет к контролю политической власти над судебной, таким образом в стране нарушится верховенство права. Если Польша в течение трех месяцев решит проблему судебной реформы, Еврокомиссия пересмотрит законопроект, отмечает ren.tv.



Как напоминает rg.ru, резонансная реформа Национального судебного совета страны и Верховного суда началась в Польше в декабре. Теперь 15 членов совета, назначающего всех судей, будут избираться Сеймом, а не в судебной среде, как было прежде.