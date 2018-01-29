В Ирландии в мае 2018 года пройдёт референдум о легализации абортов

11:21 | 30.01.2018

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил, что в мае 2018 года в стране будет проведён референдум по поводу отмены запрета на аборты. Об этом сообщает Agence France-Presse.



«Гражданам предстоит высказаться за или против внесения изменений в конституционные акты Ирландии, - заявил Варадкар. - В случае поддержки закон будет изменен, но некоторые ограничения сохранятся».



Как напоминает iz.ru, в Ирландии действует один из самых строгих законов о прерывании беременности. Женщинам разрешено делать аборт лишь в том случае, если рождение ребенка угрожает жизни матери. Более того, за совершение подобной операции в другой стране жительницам Ирландии грозит наказание в виде тюремного заключения.