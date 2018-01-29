В Минтрансе предлагают запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз

11:05 | 30.01.2018

В Министерстве транспорта России разработали законопроект, запрещающий высаживать безбилетных пассажиров на мороз, сообщают «Известия». «Проект предполагает недопустимость высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета», — уточнили в Минтрансе. Как указывается в оговорке к существующей статье, выгнать безбилетника можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».



Уточняется, что альтернативой выдворению из транспорта станет взыскание денег в судебном порядке, если безбилетник отказывается платить штраф.