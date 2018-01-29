Родченков заявил, что Путин знал о допинговой программе в России

10:56 | 30.01.2018

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. Об этом информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил в фильме немецкого репортера, автора многочисленных расследований о допинговой системе в России Хайо Зеппельта, вышедшем на телеканале ARD, передают «Ведомости».



«Все приказы шли сверху, от президента страны, — сказал в трейлере фильма Родченков. — Только он мог ставить перед ФСБ такие задачи. Путин знал о допинговой программе в России, а [Виталий] Мутко (на тот момент министр спорта РФ) перед ним отчитывался». По его мнению, система употребления допинга в России выстраивалась «сверху», так как только президент мог задействовать ФСБ.



Как отмечает regnum.ru, новый фильм на тему допинга в РФ, на этот раз с участием Родченкова, содержит его первое интервью после эмиграции в США. В трейлере Родченков «за кадром»: слышен его голос из телефонной трубки.