Госдепартамент США призвал Россию прекратить «опасные» перехваты самолетов

10:50 | 30.01.2018

Госдепартамент США призвал Россию прекратить «небезопасные» полеты российских военных самолетов. Об этом сообщается на сайте Госдепа. Это заявление в ведомстве сделали после сближения самолета ВМС США P-3 Orion с российским Су-27 в акватории Черного моря. В Пентагоне утверждают, что из-за перехвата самолет ВМС США вынужден был досрочно прекратить свою миссию.



В свою очередь в Минобороны России заявили, что «весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», передает НТВ.