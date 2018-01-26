В США восточную пуму официально признали вымершей

13:50 | 29.01.2018

Восточная пума исключена из американского Федерального перечня диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Об этом говорится в заявлении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.



«Очень маловероятно, что какая-нибудь из популяций восточной пумы могла существовать незамеченной с момента последнего подтвержденного обнаружения в 1938 году», — отмечается в сообщении службы. Как сообщает Reuters, в 1938 году последняя восточная пума была убита охотником в штате Мэн.



Канада, где также обитал данный представитель кошачьих, пока не представила свою позицию.