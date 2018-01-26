Папа римский Франциск рассказал, что начинает и заканчивает свой день «по-украински»

12:44 | 29.01.2018

Папа римский Франциск начинает и заканчивает свой день «по-украински». Об этом он рассказал в ходе встречи с украинской общиной в греко-католическом соборе Святой Софии в Риме, передает Радио Ватикана.



«Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами. Каждый вечер перед сном я целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш верховный архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински», — рассказал он.



Также папа римский помолился вместе с прихожанами за мир на Украине и поблагодарил украинских женщин за уход за пожилыми итальянцами, отмечает НТВ.