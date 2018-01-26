Рубрика: Россия и мир
20:07 | 27.01.2018
Ушёл из жизни журналист и экс-депутат Госдумы Борис Резник
Борис Львович Резник — секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Госдумы третьего, четвертого и пятого созывов от партии «Единая Россия», настоящая легенда журналистики, сотрудник «Вечерней Москвы», «Московского комсомольца», «Лесной промышленности», «Известий».
«Умер наш товарищ, известный журналист, общественный деятель, секретарь Союза журналистов России Борис Львович Резник. Ушел из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики», — говорится в сообщении на официальном сайте Союза журналистов России.
Борис Резник родился 12 февраля 1940 года во Ржеве Калининской области (ныне Тверская область). Всю свою жизнь он трудился в журналистике, работая в российской столице и в Хабаровске.
В Госдуме Борис Львович занимал должность заместителя руководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Был награждён орденом Дружбы, а также удостоен премий Союза журналистов Советского Союза и Союза журналистов России «Золотой гонг». За огромные достижения в области журналистики он был удостоен всех высших журналистских наград.
Много лет Борис Львович возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Надежда». Фонд является общественной организацией, в нём все работают на добровольных началах. За это время фондом «Надежда» собрано и направлено на развитие детского здравоохранения Хабаровского края свыше 100 миллионов рублей.
За особые заслуги в деле охраны здоровья детей Борис Львович Резник избран почётным профессором Института охраны материнства и детства Сибирского отделения Академии медицинских наук.
Жена Елена — журналист, у супругов двое детей — сын и дочь.
Фото: Московский комсомолец
© «Вечерние Ведомости»
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