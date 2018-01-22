МОК не допустил ряд ведущих российских хоккеистов до Олимпийских игр в Пхёнчхане

16:44 | 23.01.2018

Ряд ведущих хоккеистов, которые числятся в составе сборной России, отсутствуют в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.



«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствуют в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхане. На данный момент ФХР ведет масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», — заявил собеседник агентства.



Ранее 23 января сообщалось, что Международный олимпийский комитет отказался включать в этот список биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, а также большинство российских конькобежцев. Также в список не попал шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, передает lenta.ru.