В России в 2017 году выросли розничные продажи водки

16:32 | 23.01.2018

Розничные продажи водки в РФ в 2017 году, в соответствии с декларациями, выросли на 2,4 %, с 70,5 млн декалитров (дал) до 72,2 млн дал, сообщили в Росалкогольрегулировании. Таким образом, РАР опровергло ранее опубликованные «Интерфаксом» данные о падении продаж водки в России на 16,6 % (агентство ссылалось на Национальный союз защиты прав потребителей).



По словам представителя Росалкогольрегулирования, вывод о падении продаж сделан из-за некорректных сравнений объемов реализации с показателями предыдущего года, представленными по Росстату.